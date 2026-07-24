Más de 1.500 camiones están varados en el paso fronterizo Cristo Redentor

Más de 1.500 camiones permanecen varados en el paso fronterizo Cristo Redentor, el principal entre Argentina y Chile, que se encuentra cerrado debido a las intensas nevadas y lluvias en la Cordillera de los Andes, según informó este viernes la gobernación de Mendoza.

Alberto Marengo, subsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción de Mendoza, explicó en una conferencia de prensa que hay 580 camiones estacionados en alta montaña, distribuidos en distintos puntos de la carretera fronteriza, otros 70 en el predio Red Mercosur y alrededor de 950 varados en un tramo de carretera al este de la ciudad de Mendoza.

“Hoy tenemos aproximadamente 1.550 camiones y son todos vehículos que no son de la provincia de Mendoza, ya que los transportes con base operativa o domicilio en Mendoza fueron enviados a sus bases o domicilios”, señaló el funcionario.

Marengo explicó que han activado un protocolo especial que se activa cuando el cierre del paso supera las 72 horas y que contempla distintas etapas para ordenar el tránsito de cargas y evitar congestiones sobre la Ruta Nacional 7.

Según indicó, la etapa más compleja llegará cuando se rehabilite el corredor internacional: “Va a requerir unos cinco o seis días poder empezar a despejar los camiones que tenemos en la provincia”.

Por el Sistema Integrado Cristo Redentor circulan unos 360.000 camiones al año, un promedio de mil diarios, aunque durante el período invernal solo pueden cruzar entre 500 y 600 vehículos por jornada.

Marengo alertó además que, una vez habilitado el paso, el flujo podría incrementarse porque muchas empresas enviarán nuevas cargas acumuladas durante los días de cierre.

“Va a ser un momento crítico, vamos a tener que tener mucha paciencia”, anticipó.

Las autoridades también señalaron que las condiciones en alta montaña seguirán siendo complejas debido a la acumulación de nieve.

“Vamos a tener una alta montaña sin banquinas, con paredones de nieve laterales. Se está haciendo un trabajo muy grande en alta montaña, pero las condiciones no van a ser las habituales”, indicó el funcionario.

Respecto de las condiciones para los transportistas, aseguró que el protocolo prevé estacionar los camiones únicamente en lugares con servicios básicos.

“Solamente se aparcan camiones en lugares que tengan condiciones de servicio”, explicó, al señalar que los puntos de espera fueron establecidos en torno a gasolineras para garantizar sanitarios, seguridad y asistencia mientras permanezca cerrado el corredor.

Otros cruces fronterizos entre Argentina y Chile ubicados sobre la Cordillera de los Andes – Paso Potrillo de Piuquenes, Cajón de Maipo, Las Leñas, Vergara y Paso Pehuenche- también permanecen cerrados por las condiciones meteorológicas adversas provocadas por las intensas nevadas registradas en alta montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y fuerte viento blanco para las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. (EFE)