Más de 4.500 personas permanecen evacuadas por las inundaciones en cuatro provincias

Un total de 4.547 personas permanecen evacuadas en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desborde de ríos y arroyos, en el marco del fenómeno climático de El Niño.

Según los datos informados este jueves por el Gobierno nacional, Chaco es la provincia más afectada, con 2.242 evacuados. Le sigue Corrientes, con 2.005 personas; Santa Fe, con 164; y Entre Ríos, con 136.

El aumento del caudal de los ríos Paraná y Uruguay y sus afluentes se vincula con las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas, particularmente en Brasil, donde nacen estos cursos de agua.

Las cifras fueron presentadas por la Agencia Federal de Emergencias durante una reunión realizada en el Comando Operativo de Emergencias de Corrientes, de la que participaron funcionarios del Gobierno nacional.