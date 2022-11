Mascherano, expectante con la Selección Argentina en Qatar: “Tenemos un equipo que nos genera mucha ilusión”

El ex capitan de la Selección Argentina Javier Mascherano se mostró ilusionado con el equipo de Lionel Scaloni para este Mundial de Qatar y, además, hablo de como lo ve a Messi para esta Copa del Mundo y sobre Alejandro Garnacho, el juvenil hispano-argentino que juega en el Manchester United y que fue participe del proceso del ex Barcelona como Director Técnico del seleccionado argentino Sub 20.

El oriundo de San Lorenzo, Santa Fe habló e hizo visibles sus expectativas para con este plantel que representará a la Argentina en Qatar: “Tenemos un equipo que nos genera mucha ilusión. Hace rato que se sabe a lo que juega, tiene una identidad muy marcada. Sabemos qué es lo que vamos a ver y hace mucho tiempo no pasaba que un equipo nos represente tan bien. Después esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero hay mucha ilusión y ganas de que empiece el Mundial”.

Mascherano, internacional con la albiceleste entre 2003 y 2018, describió las sensaciones de los futbolistas previo a disputar una Copa del Mundo: “El hecho de la previa y las ganas de que llegue el primer partido hace que en los días anteriores uno se vaya cargando de presión y ansiedad. Una vez que empieza la competencia todo se hace más dinámico”.

Además, el capitan de la Argentina entre 2008 y 2011 se refirió al como llega Messi -su ex compañero en la albiceleste y en el Barcelona- a su quinta cita mundialista en Qatar: “Lo veo bien, muy contento y tranquilo. Creo que ha llegado a un momento de su vida en el que ya tiene el reconocimiento del fútbol mundial y eso, a mi manera de ver le da una tranquilidad extra”.

“Si hay algo que tiene Leo es inteligencia. No sé si será el último Mundial, pero ya tiene una edad avanzada y eso le permite disfrutar las cosas de otra manera. Lo veo con muchas ganas de transmitir toda su experiencia a los demás”, declaró el subcampeón del Mundo en 2014 al hablar sobre el crecimiento de el astro argentino en estos ultimos años.

Por último, Mascherano habló sobre Alejandro Garnacho, español de 18 años del Manchester United que se mostró furioso en Twitter al no ser convocado por Lionel Scaloni para representar a la albiceleste en Qatar: “La primera vez que lo trajimos en marzo y después cuando fuimos a Toulon tuvo un comportamiento espectacular. Es un chico respetuoso, formó un grupo muy lindo con los chicos que juegan en Argentina y no los conocía. La verdad que no sé por qué dicen lo que dicen, pero con nosotros tuvo un comportamiento y predisposición 10 puntos”.

