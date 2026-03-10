La selección femenina de la Liga del Sur disputará la fase final del torneo de la FFBP en Mar del Plata

La selección femenina de la Liga del Sur, dirigida por Walter Lofrano, disputará la Fase Final del Torneo de Selecciones organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP) el fin de semana del 13 y 14 de marzo en Mar del Plata.

El equipo de la Liga del Sur participará de la instancia decisiva del certamen que reúne a combinados de distintas ligas afiliadas a la federación.