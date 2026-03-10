martes, marzo 10, 2026
Golazo HD

La selección femenina de la Liga del Sur disputará la fase final del torneo de la FFBP en Mar del Plata

De La Bahía Noticias

La selección femenina de la Liga del Sur, dirigida por Walter Lofrano, disputará la Fase Final del Torneo de Selecciones organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP) el fin de semana del 13 y 14 de marzo en Mar del Plata.

El equipo de la Liga del Sur participará de la instancia decisiva del certamen que reúne a combinados de distintas ligas afiliadas a la federación.

Comentarios

You May Also Like

Racing le ganó a Aucas y quedó cerca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores

Gerardo Lorenzo

Boca, sin Tevez y con suplentes, enfrenta a Defensores de Belgrano en un partido clave

Debora Pedreira

Schwartzman no pudo contra Carreño Busta en las semis de Barcelona

Gerardo Lorenzo