Un hombre fue arrollado por un tren

De La Bahía Noticias

Una persona murió esta mañana al ser embestida por un tren en el sector de vías ubicado en la calle Piedra Buena al 900, informaron fuentes policiales.

El hecho fue advertido a las 8:15 por personal policial, que al arribar al lugar constató la presencia del cadáver de un hombre sobre las vías.

De acuerdo al relevamiento realizado, la última formación vial pasó por el lugar a las 7:45, la cual fue detenida en la estación Bordeu para las actuaciones oficiales correspondientes.

Posteriormente, se identificó a la persona fallecida como Martín Ariel Sosa, de 46 años.

