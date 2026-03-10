Aprehendieron a una mujer tras un allanamiento en una causa por robos a repartidores

Personal de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento y aprehendió a una mujer en el marco de una investigación por robos a trabajadores de reparto ocurridos en distintos puntos de Bahía Blanca.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició a partir de dos hechos registrados cuando repartidores descendieron de vehículos de carga para realizar entregas y, al regresar, constataron el faltante de dinero y pertenencias del interior de la cabina.

Uno de los episodios ocurrió el 19 de enero en la intersección de Terrada y Esquiú, cuando un trabajador dejó el camión para entregar mercadería y al regresar advirtió la sustracción de dinero y documentación.

Un hecho de características similares se había registrado anteriormente en Vieytes al 100.

La pesquisa incluyó el análisis de material fílmico de cámaras del Centro Único de Monitoreo y de dispositivos particulares, además de la recepción de testimonios. A partir de esas tareas, se identificó un vehículo que habría sido utilizado en ambos hechos.

Con esos elementos, la titular del Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, Marisa Promé, otorgó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle Guatemala 28.

El procedimiento se realizó ayer por la tarde y permitió el secuestro de un vehículo Ford Ecosport Freestyle color negro, dominio NTK-995, que habría sido utilizado en los ilícitos investigados.

En el lugar fue aprehendida Rocío Antonella Ojeda, de 25 años, quien fue imputada en el marco de la Ley de Drogas luego del hallazgo, en el interior del rodado, de 6,4 gramos de clorhidrato de cocaína y envoltorios de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

En la causa intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio 7 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.