miércoles, febrero 4, 2026
Piden colaboración para el próximo evento de Ayuda-Le en la plaza Rivadavia

De La Bahía 915

El próximo 18 de febrero se realizará el evento anual de Ayuda-Le en la Plaza Rivadavia, con el objetivo de homenajear a los niños con cáncer.

La organización convoca a la comunidad a colaborar con donaciones de caramelos, chupetines y pastillas.

Las donaciones se reciben en la sede de Roca 298, los miércoles de 14 a 20, y el resto de los días de 8 a 13:30.

La iniciativa busca que ningún niño se vaya de la plaza sin su bolsita, gracias al aporte solidario de todos.

