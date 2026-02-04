Jorge Asís: “Me parece admirable el tesón de Milei de enfrentarse a Techint”

El escritor y periodista Jorge Asís señaló que es “admirable el tesón” del presidente Javier Milei “de enfrentarse” a la empresa Techint y expresó que “burlarse de un poderoso no es tan fácil”.

Luego, sostuvo que “Milei se mete en batallas innecesarias y en un pro-americanismo excesivo” y opinó sobre el vínculo del presidente con Estados Unidos.

Agregó que “Trump necesita este tipo de seguidores, más en Estados Unidos que en Argentina”.