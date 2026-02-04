miércoles, febrero 4, 2026
Nacionales

Jorge Asís: “Me parece admirable el tesón de Milei de enfrentarse a Techint”

De La Bahía Noticias

El escritor y periodista Jorge Asís señaló que es “admirable el tesón” del presidente Javier Milei “de enfrentarse” a la empresa Techint y expresó que “burlarse de un poderoso no es tan fácil”.

Luego, sostuvo que “Milei se mete en batallas innecesarias y en un pro-americanismo excesivo” y opinó sobre el vínculo del presidente con Estados Unidos.

Agregó que “Trump necesita este tipo de seguidores, más en Estados Unidos que en Argentina”.

Comentarios

You May Also Like

El nuevo gabinete: Cecilia Todesca se sumará al equipo de Santiago Cafiero en la Cancillería

Debora Pedreira

Diputado del FDT: “El camino de las PASO es el más probable”

De La Bahía Noticias

Video: un bancario la invitó a salir para “perdonarle” la deuda de la tarjeta

De La Bahía Noticias