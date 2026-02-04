Se reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

El Decreto 84/2026 del Poder Ejecutivo aprueba la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, estableciendo un marco normativo para políticas y prestaciones en discapacidad.

Esta norma busca implementar un nuevo régimen de pensiones no contributivas, definiendo criterios de acceso, permanencia y mecanismos de control.

La Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud es la entidad responsable de convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica.

El decreto también establece la conversión de pensiones anteriores a la nueva modalidad y promueve la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

La reglamentación tiene un impacto directo en la protección social y la mejora de condiciones para este grupo, asegurando una implementación coherente y coordinada de políticas públicas.

DIPUTADO NACIONAL (MC) DANIEL ARROYO: “UNA BUENA NOTICIA”