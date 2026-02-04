El papa urge a evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz

El papa León XIV urgió este miércoles a hacer todo lo posible para renovar el tratado START III para contener la proliferación de las armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, pues «la situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones».

«Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua», dijo el pontífice estadounidense en un llamamiento al final de la audiencia general en el Aula Pablo VI.

Y entonces realizó «un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz».

«La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones», agregó.

Y denunció que ahora «es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos».

Entre su llamamientos, el papa también pidió apoyo para los ucranianos «golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas» en un llamamiento al final de la audiencia general de los miércoles.

«Todos apoyemos con nuestras oraciones a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países, que se esfuerzan por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío», dijo el papa ante unas 7.000 personas. (EFE)