México abrió el Mundial con una victoria que rompe una maldición

Más de 80.000 hinchas entonaban “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores” cuando cayó el primer gol en el estadio Azteca este jueves, en la victoria 2-0 del anfitrión México contra Sudáfrica, en el primer partido del Mundial 2026.

De esta manera, el Tricolor rompió la maldición de no haber ganado antes el partido de apertura de un Mundial: en siete partidos inaugurales disputados, el balance era hasta ahora de cinco derrotas y dos empates.

– Histórico Ochoa –

El partido sirvió para que el arquero mexicano Guillermo Ochoa, pese a no jugar, se convirtiera en el primer futbolista en la historia en disputar seis Mundiales, una marca que en los próximos días igualarán también Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones anotó en el minuto 9 el primer gol del Mundial 2026 y el primero de esta victoria en el mítico Azteca.

Con pasaporte mexicano desde 2023, Quiñones hizo también el tercer gol más rápido de México en Copa del Mundo, después de Luis Flores contra Paraguay en 1986, en el minuto 3, y Rafael Márquez ante Argentina en 2006 (8′).

La victoria coloca al Tri en la primera posición de su grupo A, a la espera del otro partido de la llave entre República Checa y Corea del Sur, este jueves por la tarde en Guadalajara.

La próxima maldición a superar es la de los cuartos de final, instancia que la selección mexicana nunca ha rebasado en su historia mundialista.

“La emoción del Mundial es muy buena”, dijo a la AFP en el estadio Arturo López, de 32 años y trabajador de recursos humanos. “Fue un resultado bueno para todos los mexicanos en medio de todo este contexto político que vive el país”.

– “¡Ole!” –

Una lluvia de sombreros charros de cartón cayó en el Azteca poco antes del pitazo inicial. Los 80.824 espectadores -casa llena- los lanzaron entre gritos de “México”.

Toda una fiesta, distante de los enfrentamientos que se registraron a pocos metros del estadio entre la policía y una de las manifestaciones convocadas por colectivos sociales para hacer oír sus reivindicaciones aprovechando la atención mediática planetaria.

Ambos equipos repitieron el partido inaugural de 2010, cuando los sudafricanos fueron anfitriones y aquel partido acabó con empate a un gol.

Esta vez, los Bafana Bafana asumieron un papel de víctimas desde el inicio con una línea de cinco defensores y mostraron apenas algún destello ofensivo ante el anfitrión, sin riesgo para el portero Raúl ‘Tala’ Rangel.

México se habría ido incluso al descanso con un marcador más cómodo, si Williams no hubiera atajado un remate al goleador Raúl Jiménez, autor del segundo gol.

El poste derecho evitó también un doblete para Quiñones.

– 9 contra 10 –

Sudáfrica terminó el partido con nueve hombres por tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. El Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes.

El primer gol de Quiñones vino en el primer tiempo, nueve minutos después del inicio. Un pase de Erik Lira al centroatacante, que disparó desde la línea frontal del área y se le escapó entre las piernas al portero Ronwen Williams.

Raúl Jiménez selló el marcador. La jugada la inició Quiñones, que dejó el balón para que Alvarado centrara al segundo palo y el ‘9’ mandó de cabeza con estilo hacia el fondo de la red.

El equipo Azteca disminuyó la velocidad por instantes, pero nunca se vio amenazado por Sudáfrica.

Jiménez queda además como el segundo mejor anotador en la historia de la selección mexicana con 47 goles, a cinco de igualar el récord de Javier “Chicharito” Hernández.

Otro momento de algarabía llegó con la entrada al partido de Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial con 17 años y 240 días de edad.

El Azteca volvió a retumbar con el pitazo final. No sonó “Cielito lindo”, pero sí “El rey”. “No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda…”. (AFP)