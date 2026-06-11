General Daniel Cerri celebra sus 150 años

En el marco del 150° aniversario de Cerri, este domingo 14 se realizarán los festejos en una jornada histórica, llena de emociones, cultura y encuentro comunitario.

Comenzará a las 11 con un gran Desfile Cívico Militar y el Pericón Nacional que contará con la participación de las peñas folklóricas de la localidad, representantes de instituciones deportivas, sociales, educativas y vecinos en general.

Luego, a las 14 hs tendrá lugar el acto de reapertura del histórico Lavadero Ex Lanera.

El público podrá ingresar por el portón 3 y disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores; patio de comidas; espectáculos y música en vivo, con la presentación de artistas locales; una exposición de autos antiguos y motos; muestras institucionales y un festival Cultural Popular “El Lavadero”.