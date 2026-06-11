Jornadas de vacunación en los barrios Patagonia, Millamapu y Villa Ressia

El sábado 13 tendrá lugar una jornada de vacunación libre y gratuita en el vacunatorio del barrio Patagonia (Lauquen 356).

De 14 a 18, se aplicarán dosis de:

– Antigripal (para niños de 6 meses a 2 años; mayores de 65 años; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; embarazadas y personal esencial, personal en contacto con aves de corral)

– Hepatitis B para adultos

– COVID

En tanto, la campaña con la colación de estas vacunas y el agregado de la doble adulto (antitetánica), se repetirá el lunes 15, también de 14 a 18 en la Sociedad de Fomento de Millamapu (Spilimbergo 1640).

Además, se recuerda que durante los miércoles de junio, de 9 a 12.30, se realizan jornadas en la sociedad de fomento Villa Ressia (Misiones 1570).

En cada encuentro, se aplican de manera gratuita y por orden de llegada.