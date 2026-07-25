Milei cargó contra Lula y pidió a Flávio Bolsonaro “parar a la basura socialista”

El presidente Javier Milei llamó a los brasileños a respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre y aseguró que “la libertad está por encima de todo”.

Durante su discurso en el acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, el mandatario argentino sentenció: “La decisión que tienen delante de ustedes es clara. Y, aunque el camino sea duro y los enemigos, a diestra y, sobre todo, a siniestra, quieran destruirlos, la libertad está por encima de todo. Finalmente, para este 4 de octubre, vayan todos a las urnas por el futuro, por Brasil”.

En esa línea, Milei comparó la situación brasileña con la experiencia argentina: “El despilfarro, tarde o temprano, se paga, y esperemos que lo pague aquel que lo causó, perdiendo en las urnas en octubre. Volvió el poder radicalizado, tomando páginas del libro de desastres que en Argentina escribió el kirchnerismo”.

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula, y se refleja claramente en el mercado accionario”, sentenció.

Al cerrar su mensaje, el presidente argentino respaldó explícitamente al candidato del Partido Liberal y lanzó una consigna en apoyo a su candidatura: “Vamos Flávio, vamos para adelante. Haga a Brasil grande nuevamente”.