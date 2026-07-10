Milei defendió su gestión y cargó contra quienes intentaron “romper el modelo”

El presidente Javier Milei aseguró que durante su gestión hubo sectores que buscaron “romper el modelo” y sostuvo que su Gobierno logró avanzar “a pesar de todo”.

En ese marco, apuntó contra “la oposición destructiva”, periodistas, empresarios y economistas, a quienes acusó de haber pronosticado un escenario de crisis para la Argentina.

Durante una entrevista con Radio NOW, el mandatario afirmó que el país atraviesa “máximos históricos” de PBI, consumo privado y exportaciones.

Y planteó: “A pesar de todo lo logramos. Lo lograron los argentinos porque, a pesar del clima horrible que armaron, en el mes de octubre sacamos 41% de los votos y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Eso en una elección nacional hubiera sido ganar en primera vuelta”.

Además, Milei cuestionó a los economistas y comunicadores que, según dijo, anticipaban una depresión económica, estanflación y una caída de la actividad.

Como contrapartida, destacó que el PBI creció 2,3% en el primer trimestre y atribuyó las críticas a “la mala intención”, al “odio visceral” hacia su persona o a un “marco analítico precario”. (Diario Clarín)