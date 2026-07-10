El presidente Milei denunció un intento de “golpe de Estado”

El presidente Javier Milei aseguró que durante su gestión hubo sectores que “intentaron un golpe de Estado” y sostuvo que su Gobierno logró avanzar “a pesar de todo”.

En ese marco, apuntó contra “la oposición destructiva”, periodistas, empresarios y economistas, a quienes acusó de intentar “romper el modelo”.

Durante una entrevista con Radio NOW, el libertario afirmó que “estamos en máximo de nivel de PBI de la historia, en máximo de consumo privado de la historia y estamos en máximos de exportaciones de la historia”, además de pronosticar que “Argentina en 10 años duplicaría el PIB y en 20 años lo cuadruplicaría”.

“Esto digamos lo logramos a pesar de la oposición destructiva, a pesar de los periodistas, a pesar de los que intentaron un golpe de estado, a pesar de los empresarios que quisieron romper el modelo, a pesar de los economistas que llamaban al fin del mundo. Es decir que, a pesar de todo, lo logramos”, resaltó.

Y continuó: “No es que lo logramos nosotros, lo lograron los argentinos porque, a pesar del clima horrible que armaron, en el mes de octubre sacamos 41% de los votos y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Eso en una elección nacional hubiera sido ganar en primera vuelta”.

En esa línea, cuestionó a los economistas y comunicadores que, según dijo, pronosticaban una depresión económica, estanflación y un derrumbe de la actividad. Como contrapartida, destacó que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,3% en el primer trimestre y atribuyó esas proyecciones fallidas a “la mala intención”, al “odio visceral” hacia su persona o a un “marco analítico precario” de quienes critican la marcha de la economía. (Diario Clarín)