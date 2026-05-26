martes, mayo 26, 2026
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Milei, sobre la homilía de García Cuerva: “Dio su opinión y me parece válida”

De La Bahía Noticias

El presidente Javier Milei opinó este martes de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum por el 25 de Mayo.

“Ha dado una opinión válida dentro de un encuadre sobre la sagradas escrituras donde da su opinión y me parece absolutamente válida”, dijo Milei en una entrevista con radio Mitre.

Y agregó, en referencia a su gestión: “Entiendo que a veces hay muchas restricciones que uno enfrenta al momento de estar en la silla eléctrica que no se conocen o cómo se actúa”.

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