martes, mayo 26, 2026
Locales

Realizarán cortes de tránsito y desvíos en distintos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Municipio de Bahía Blanca informó una serie de cortes de tránsito programados para hoy, el miércoles 27 y el jueves 28 por trabajos de obra y actividades organizadas en distintos puntos de la ciudad.

Para este martes, hasta las 15, habrá corte total en la intersección de Güemes y Chancay debido a tareas de bacheo.

Además, desde las 12 se interrumpirá totalmente la circulación en Don Bosco y Roca por trabajos de reencarpetado.

En tanto, el miércoles 27, entre las 13:45 y las 16, se realizará un corte en Blandengues y Bolivia por una actividad organizada por una institución educativa.

Por último, el jueves 28, de 7 a 15, habrá corte total en Ayacucho al 700 debido a tareas de bombeo de hormigón.

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