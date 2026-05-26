La Pampa: un policía murió cuando iba a tomar la guardia en un puesto caminero

Un efectivo policial de Eduardo Castex, que iba a tomar la guardia a un puesto caminero, perdió la vida tras chocar contra un camión estacionado.

El uniformado se dirigía hacia su puesto laboral en el puesto caminero en una motocicleta.

El agente policial colisionó con un camión que se encontraba estacionado sobre avenida Rubén Hugo Marín y producto del impacto falleció en el momento.

El fiscal adjunto Carlos Álvarez Ciaffoni informó que el uniformado “llevaba puesto el casco”.

La víctima fue identificada como el agente Jonatán Freitas, de 30 años de edad, quien prestaba funciones en la institución policial desde hacía tres años. (Diario La Arena y El Diario de La Pampa)