Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario: gremios anuncian un paro nacional

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales.

Una vez conocida la novedad, la Federación Sindical de las Universidades Nacionales, que integra ADUNS, confirmó que realizará un paro nacional de 24 horas el próximo viernes 12 de septiembre.

También se confirmó que habrá una marcha federal el día que la Cámara de Diputados de la Nación trate el rechazo al veto.