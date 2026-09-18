Milei y Santilli visitaron el Polo Industrial y encabezaron una caravana

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una recorrida por Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una jornada que servirá como puntapié para la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.

En un principio, también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente debió cancelar por temas de agenda. En cambio, para reforzar el tono electoral de la visita, sí se hizo presente el diputado nacional y principal armador de Karina Milei en el distrito, Sebastián Pareja.

La visita del jefe de Estado comenzó a las 11 con una recorrida por la planta de Compañía Mega —un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras—, que viene de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas.

La iniciativa comprende una inversión de US$365 millones y prevé la creación de 800 puestos de trabajo, uno de los elementos que buscará destacar el mandatario como un resultado de la iniciativa que impulsó su gestión para atraer ese tipo de capitales privados al país.

Durante la recorrida, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de US$ 365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.

Luego, la comitiva se trasladó a las instalaciones del gigante agroindustrial francés Louis Dreyfus Company, que anunció una inversión de US$400 millones para construir en la ciudad una planta de procesamiento de girasol y soja que, según sus propias proyecciones, estará entre las más grandes del mundo.

Además, el Presidente sobrevoló los terrenos contiguos a la Central Térmica Piedra Buena donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de USD 2.700 millones a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.

Según indicaron, se tratará de la mayor planta de urea de la región, y la producción se destinará tanto a abastecer la demanda del mercado interno como también a la exportación, generando divisas por US$ 1.000 millones entre exportaciones y sustitución de importaciones.

Luego, la visita de Milei tomó por completo un tinte electoral: encabezó junto a Santilli y Pareja un encuentro con militantes en el centro de Bahía Blanca, en una búsqueda del oficialismo de retomar las viejas recorridas del Presidente por el territorio como las que encabezó en 2023 y 2025. Allí participaron los coordinadores de la Sexta Sección, más algunos concejales y diputados bonaerenses. Allí se bajó un mensaje de unidad.

Durante la reunión se destacó el trabajo de quienes sostienen y hacen crecer el espacio en cada localidad bonaerense. También se reafirmó el objetivo de consolidar la organización partidaria en toda la provincia, lograr la reelección de Milei y fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad de distritos en las elecciones de 2027.