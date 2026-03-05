jueves, marzo 5, 2026
Monte Hermoso se prepara para vivir una nueva edición del Triatlón

El próximo 15 de marzo, Monte Hermoso volverá a ser escenario de uno de los eventos más emblemáticos de su calendario deportivo: el triatlón que celebra sus 40 años de historia.

La competencia incluirá 750 metros de natación en el mar, 20 kilómetros de ciclismo —en dos vueltas de 10 kilómetros— y 5 kilómetros de pedestrismo en una vuelta.

La prueba convocará a atletas locales y de la región en una jornada que combina deporte y tradición.

Informes e inscripciones al 2921 407088 o en www.bahiacorre.com.ar.

