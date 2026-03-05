jueves, marzo 5, 2026
Locales

La OMIC se reunió con representantes de EDES para analizar el servicio eléctrico local

De La Bahía 915

Integrantes de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se reunieron con representantes de la empresa EDES para analizar diversas temáticas relacionadas con el servicio eléctrico.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a la facturación, los planes de pago, los cortes de suministro y los canales de atención.

“Se coincidió en la importancia de consolidar una agenda de trabajo permanente, con instancias de seguimiento y evaluación, que favorezca la prevención de conflictos y mejore la calidad del servicio”, se expresó desde la OMIC.

“La articulación resulta fundamental para garantizar previsibilidad, transparencia y soluciones concretas”, se mencionó.

La OMIC reafirmó su “compromiso de sostener este trabajo conjunto, promoviendo el diálogo institucional como herramienta clave para proteger y fortalecer los derechos”.

