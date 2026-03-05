No declaró el hombre que fue detenido después de estar prófugo durante seis años

En el marco de las dos causas que se encuentran en trámite en la fiscalía Nº 18 por asociación ilícita y en la fiscalía Nº 19 por tenencia y comercialización de estupefacientes, se le tomó declaración a Pedro Daniel Silva Beroisa y decidió no hablar.

El hombre fue indagado por conformar una asociación ilícita destinada a la comisión de robos con el empleo de armas de fuego en distintos sectores de Bahía Blanca y localidades de la zona.

Ese grupo se organizó bajo la dirección y jefatura de Carlos Meneses quien, con el aprovechamiento de su condición policial, dirigió la organización delictiva, valiéndose para ello tanto de los elementos de trabajo asignados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, empleado información que con el objeto de garantizar la impunidad de Daniel Silva Beroisa y los restantes integrantes de la banda.

Silva Beroisa realizaba las tareas de inteligencia para luego ejecutar el plan que diseñaban con conjunto.

Además, fue indagado por haber comercializado cocaína y marihuana en calle Enrique Julio al 2200 y Santa Cruz al 5300, entre otros lugares preacordados de Bahía Blanca, en el período comprendido -al menos- entre 17 de julio de 2019 hasta el 9 de noviembre del 2019.

También, se lo acusa de haber tenido en su poder con fines de comercialización, cocaína que fue encontraba dentro de su Volkswagen Gol cuando fue interceptado por personal del Departamento Central Motorizada Vial de Bahía Blanca el 9 de noviembre de 2019 en la ruta nacional 33, kilómetro 1.

A ello se le suma la tenencia de dos armas de fuego, una Bersa calibre 22 y una Bersa calibre 9 milímetros, que fueron encontradas en su poder en el allanamiento realizado el pasado 3 de marzo en calle Viamonte al 1300, las cuales -según se pudo determinar a través del RENAR- pertenecen a Pedro Alberto Sabattini, condenado por el Tribunal Oral Federal, por el delito de acopio de estupefacientes.