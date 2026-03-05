viernes, marzo 6, 2026
Monte Hermoso: se realizó la campaña Playas Limpias por octava temporada consecutiva

El municipio de Monte Hermoso realizó por octava temporada consecutiva la campaña Playas Limpias, destinada a concientizar y promover hábitos que protejan el principal recurso natural de la ciudad.

Durante el verano se realizaron intervenciones en la playa y distintos espacios públicos junto al artista bahiense Rubén Cordi.

Entre las últimas acciones se destacó la restitución de caracoles al mar, iniciativa que permitió a vecinos y turistas devolver ejemplares que conservaban en sus hogares, en una propuesta articulada con el Museo de Ciencias Naturales.

