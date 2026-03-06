Un joven fue apuñalado tras una pelea de vendedores ambulantes durante la Fiesta del Trigo en Tres Arroyos
Un episodio de violencia se registró este jueves por la noche en la intersección de avenida del Trabajador y Chacabuco, en el sector donde se ubican los vendedores ambulantes de la Fiesta del Trigo que se realiza en Tres Arroyos.
Según indicaron testigos, dos jóvenes comenzaron a discutir y la situación derivó rápidamente en una pelea a golpes.
En medio del enfrentamiento, uno de ellos extrajo un elemento punzocortante y atacó a su contrincante, provocándole una herida en la zona abdominal.
Personas que se encontraban en el lugar alertaron a la Policía y al servicio de emergencias. Minutos después arribó una ambulancia que trasladó al herido al hospital para evaluar la gravedad de las lesiones.
De acuerdo a las primeras informaciones, las heridas no revestirían gravedad.
Si bien en un primer momento no se registraron detenciones, fuentes cercanas a la investigación señalaron que las autoridades tendrían identificado a un menor de edad como presunto autor del ataque.