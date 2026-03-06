Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Saavedra, Luiggi, Thompson.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Lucio Mansilla, De Nevares, De la Valle, Algarrobo.

– de 9 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Baigorria, Estados Unidos, Bouchard, Cacique Venancio.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.