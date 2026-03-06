viernes, marzo 6, 2026
DestacadasLocales

Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Saavedra, Luiggi, Thompson.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Lucio Mansilla, De Nevares, De la Valle, Algarrobo.

– de 9 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Baigorria, Estados Unidos, Bouchard, Cacique Venancio.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

