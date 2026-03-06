Susbielles: “Ya trabajamos en nuevos paquetes de asfalto y repavimentación”

El intendente Federico Susbielles señaló que el gobierno local trabaja “en nuevos paquetes de asfalto y repavimentación en todas las delegaciones” de Bahía Blanca.

“Trabajamos ya en los pliegos de las próximas 140 cuadras de repavimentación que, ya avanzado el plan de centro y macrocentro, pondrá el acento en las cuadras mayormente dañadas en las delegaciones”, especificó.

“Como troncales salientes a intervenir, podemos mencionar a las obras de calle de Pacífico, 17 de Mayo y el comienzo de la refuncionalización de Rafael Obligado”, señaló Susbielles.

Según el jefe comunal, “en el año 2025, se licitaron 330 cuadras de asfaltado y repavimentación”. “En el bienio 24-25 la cantidad de cuadras licitadas asciende a 548 cuadras, lo que representa un aumento de más del doble en el ritmo de licitación y obras en relación al promedio del periodo 2015/2023”, amplió.

“También, en 2025 reacondicionamos más de 580 cuadras gravemente socavadas por la inundación en distintos puntos de la ciudad. En 2026 sostendremos el ritmo”, adelantó.