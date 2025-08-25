lunes, agosto 25, 2025
Motociclista falleció tras chocar contra el paredón del cementerio de Punta Alta

De La Bahía Noticias

Un hombre de 66 años falleció en el acto esta mañana tras chocar en su moto contra una pared del cementerio de Punta Alta.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Ripoll (66).

El vehículo circulaba a gran velocidad por calle Humberto y se estrelló contra una pared, al lado del portón de ingreso ubicado en la intersección de Humberto y 12 de Mayo.

Se investigan las causas del siniestro, en el que no hubo otros vehículos implicados. (El Rosalenio)

