Belgrano quiere seguir de racha ante Central Córdoba

Belgrano y Central Córdoba jugarán este lunes en el Gigante de Alberdi por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El encuentro se jugará desde las 19, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski buscará extender su invicto y continuar arrimándose al líder Barracas Central, al igual que el cuadro santiagueño, que tratará de superar la eliminación en octavos de la Sudamericana.

Si bien viene de un empate sin goles ante Aldosivi en el que no demostró el nivel esperado, el Celeste parece estar encontrando su juego: lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y solo cayó una vez en los anteriores once encuentros.

En el interín, perdió a una de sus figuras, Mariano Troilo, defensor que había sido convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni en la última fecha FIFA, y fue vendido al Parma a cambio de ocho millones de euros.

Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe fueron eliminados el miércoles de la Copa Sudamericana tras perder por 1 a 0 con Lanús en los 90 y por 4 a 2 en la tanda de penales, concluyendo así su primera campaña internacional.

En el ámbito local, todavía no tuvieron caídas en el Torneo Clausura, con cuatro empates y una victoria, pero buscarán emprolijar su rendimiento para afianzarse en puestos de playoff. (NA)