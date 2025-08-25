Godoy Cruz recibe a Vélez por la sexta fecha de la Liga Profesional

Godoy Cruz y Vélez jugarán el lunes por la sexta jornada de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El encuentro se jugará en el estadio Feliciano Gambartea partir de las 17 , con arbitraje de Edgardo Zamora y televisación de ESPN Premium.

El Tomba no logra hacer pie y quedó afuera de la Copa Sudamericana tras caer 1-0 con Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte (3-1 en el global).

Godoy Cruz perdió los tres partidos que dirigió Ribonetto, tras la salida de Esteban Solari, y necesita concentrarse en sumar puntos en la Liga Profesional tras quedar sin competencia continental ni Copa Argentina. El Bodeguero ocupa la novena posición en la tabla anual, pero está antepenúltimo en la de los promedios.

Vélez llega a suelo mendocino lleno de confianza tras derrotar por 2-0 a Fortaleza en el Amalfitani y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Fortín sumó a Manuel Lanzini a su plantel y ya entrena a la par del grupo. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de un trabajado triunfo por 2-1 ante Independiente en la última fecha del Clausura.

En ese encuentro fue expulsado el entrenador por insultar a Lucas Comesaña (4° árbitro), y el ayudante de campo Federico Insúa. Pero el DT podrá estar presente porque, a pesar de haber recibido dos fechas de sanción, el reglamento prevé que puede saldarse con el pago de una multa. (NA)