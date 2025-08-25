Liga Profesional: Estudiantes quiere un triunfo ante el flojo Aldosivi

Estudiantes y Aldosivi jugarán este lunes en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El partido iniciará desde las 19.15, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TNT Sports Premium.

El conjunto de La Plata intentará volver a la senda de la victoria y treparse a lo alto de la Zona A, luego de la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez atraviesan un gran momento: se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar por 1 a 0 en el global a Cerro Porteño gracias a un penal de Santiago Ascacíbar.

Además, tienen chances de treparse a la cima de la Zona A si suman de a tres frente al Tiburón, luego de desperdiciar la oportunidad al caer por 3 a 2 ante Banfield, en un partido que habían empezado ganando 2 a 0.

Por su parte, Aldosivi está en el fondo de la tabla con solo tres unidades producto de tres empates, y no gana desde hace seis encuentros.

Además, tiene varias bajas: Gonzalo Mottes (desgarro del aductor) y Alejandro Villarreal (lesión fascial proximal del músculo soleo izquierdo). Además, Jonathan Cabral, Roberto Bochi y Justo Giani padecen molestías de diversa índole.