River visita a Lanús en busca de seguir siendo el líder

River, líder con 11 puntos, visitará este lunes a Lanús en el marco de la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Yamil Possi estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 3-1 en los penales a Libertad de Paraguay, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En lo que en la antesala parecía un encuentro accesible para River, se terminó complicando y sufrió más de la cuenta ante un equipo paraguayo que lo llevó a los penales, lugar donde se lució el arquero Franco Armani.

En este partido del lunes ante Lanús, el entrenador Gallardo planea volver a realizar una rotación teniendo en cuenta que en la semana enfrentará a Unión de Santa Fe por Copa Argentina y solo mantendrá tres jugadores del once inicial que venció a Libertad: Armani, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de vencer 4-2 en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras el 1-0 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En relación con el once inicial que venció al equipo santiagueño, el ex entrenador de Vélez haría tres modificaciones: el uruguayo Armando Méndez ingresará por Gonzalo Pérez, Dylan Aquino lo hará por Agustín Medina y Marcelino Moreno por Alexis Canelo. (NA)