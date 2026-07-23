Multan a Ibai Llanos y otros influencers españoles por emitir publicidad y contenido sensible

bai Llanos y otros dos populares influencers españoles fueron multados por infringir las normas de publicidad y protección de menores, anunció este jueves la Cnmc.

“Los expedientes se refieren a la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, a la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores y a la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables”, explicó la Cnmc en un comunicado.

Ibai Llanos, youtuber y streamer con más de 17 millones de suscriptores en la plataforma Twitch, recibió una multa de 710 euros (unos 800 US$) por haber promocionado una marca de bebida durante la emisión en X de videos de un evento deportivo, sin haber especificado que se trataba de publicidad.

“La publicidad” debe poder “reconocerse de forma clara por el espectador”, subrayó la Cnmc.

El streamer Jordi Wild tendrá que pagar 1543 euros (unos 1750 US$) por no haber incluido avisos sobre contenidos sensibles para menores cuando difundió en su canal de YouTube, con más de 12 millones de seguidores, videos de deportes de combate extremos.

“La falta de calificación” de material sensible “puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental”, explicó el ente.

Por último, el influencer Nachter —6 millones de suscriptores en YouTube— fue sancionado con una multa de 1779 euros (unos 2000 US$) por haber promocionado una medicina contra la gripe “sin respetar los requisitos previstos para la publicidad de medicamentos”, como ofrecer “información esencial para un uso correcto”. (AFP)