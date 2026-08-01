sábado, agosto 1, 2026
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Murió el actor Enrique Otranto

De La Bahía 915

El actor Enrique Otranto murió a los 78 años, tras permanecer internado en el Sanatorio de la Providencia, confirmó la Asociación Argentina de Actores, a la que estaba afiliado desde 1974.

Con una carrera de más de cinco décadas, el artista participó en películas emblemáticas como ‘Historias mínimas’ y ‘Tiempo de revancha’. También integró los elencos de programas televisivos como ‘Hombres de ley’ y ‘Mesa de Noticias’.

Su trayectoria comenzó en el café concert y se destacó por su capacidad para transitar entre la comedia y el drama.

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