Murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó el fallecimiento del actor José Andrada.

Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas.

Su nombre real era José Manuel Andrada Márquez, nacido el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires. Su deceso se produjo el 1 de octubre de 2025. Debutó en el teatro en la década de 1970. Llevó adelante una nutrida labor en la escena independiente. Entre las obras de las que participó se encuentran La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

En televisión participó en Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco, Sos mi vida. Alcanzó gran repercusión por su aparición en Los simuladores, donde protagonizó una recordada escena junto a Martín Seefeld, que se volvió parte de la cultura popular con la expresión «¿No hay un piquito para mí?»

En cine trabajó en películas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta, La ciudad oculta, entre otras.

En 2010, la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en una ceremonia realizada en el Anexo del Congreso. Ese año también recibieron el reconocimiento Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.