Murió la mujer cordobesa que sufrió quemaduras tras explotar el celular en un auto

La mujer de 47 años que resultó herida tras la aparente explosión del cargador de un teléfono celular dentro de un automóvil en la ruta E53 de Córdoba murió en las últimas horas tras permanecer internada en estado crítico en el Instituto del Quemado.

Lucila Pagani ingresó con graves quemaduras en el cuerpo que le provocaron una severa afección en la vía aérea, además de heridas politraumáticas.

A raíz de este cuadro, estuvo alojada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

El siniestro vial se desencadenó mientras el automóvil estaba en movimiento.

La principal hipótesis del hecho apunta a que el teléfono móvil se encontraba conectado al puerto de carga del vehículo cuando se produjo una violenta detonación espontánea dentro del habitáculo.

Si bien los peritajes técnicos todavía intentan determinar fehacientemente qué provocó el estallido, el caso encendió las alarmas entre los usuarios, dado que la gran mayoría de los modelos de autos actuales cuentan con puertos USB y conexión permanente a dispositivos móviles para sus prestaciones cotidianas.

En esta oportunidad, el impacto acústico y el fuego provocaron que la mujer se llevara la peor parte dentro del habitáculo antes de que el rodado terminara despistándose. (Cadena 3)