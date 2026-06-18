Juntan firmas para que la Corte Suprema dicte una sentencia favorable para las universidades

El gremio ADUNS, que nuclea a docentes universitarios y preuniversitarios, invitó a la población a sumarse a la campaña para reunir un millón de firmas para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia que garantice la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“La justicia diferida no es justicia y la inacción frente a un reclamo legítimo y justo termina consolidando vulneraciones que afectan a toda la comunidad educativa”, explicaron desde el gremio.

Ante este cuadro, las comunidades de distintas Universidades Nacionales impulsan “esta iniciativa haciendo uso del derecho avalado por la Constitución Nacional”.

“Estamos invitando, a participar con su firma, a la población en general y en particular a los y las docentes, no docentes, estudiantes y familias que formen parte de las comunidades universitaria y preuniversitaria del país”, agregó ADUNS.