Demoran a una mujer por robar en una vivienda

La Policía de Bahía Blanca informó que aprehendió a Mariela Fernanda Pobbio (35) por participar de un robo cometido en una vivienda.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), quienes advirtieron el desplazamiento de dos personas que momentos antes habían ingresado a un domicilio ubicado en Pampa Central al 1500, tras violentar la puerta de acceso.

De acuerdo con la investigación, los autores sustrajeron un televisor RCA de 32 pulgadas y se escaparon.

A partir del seguimiento realizado por las cámaras de seguridad, personal policial logró interceptar y aprehender a una de las involucradas en inmediaciones de Manuel de Molina y Avenida La Plata.

No obstante, al momento del procedimiento no fue posible recuperar el elemento sustraído ni localizar al segundo sospechoso, quien continúa siendo buscado.

La víctima, un hombre de 53 años, radicó la correspondiente denuncia en sede policial, mientras que la aprehendida quedó a disposición de la fiscalía N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.