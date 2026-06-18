jueves, junio 18, 2026
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Los jugadores sancionados por el Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera Divisiones.

Se decidió la suspensión provisoria de Serafino Gregorio Schwab y una pena de cuatro fechas para Lautaro Oviedo (Rosario).

El Tribunal aplicó tres fechas de suspensión para Pablo Berra (Aux. Pacífico C), Rodrigo Carreño (Huracán) y Guillermo Zurita (Sporting) y dos fechas para Tobías Rodríguez (Libertad), Alejo Gil (Comercial), Diego Klein (Sansinena), Erico Walker (Sporting) y Juan Cartes (Comercial).

También sancionó con una fecha a Tomás Becerra (Liniers), Lautaro Pérez (Liniers), Santino Castiglioni (San Francisco), Enzo Rossi (Pacífico BB), Gino Pizzorno (Tiro Federal) y Lionel Nievas (Sporting).

Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de amarillas (5) y se perderán un partido: Emiliano Semper (Sansinena), Brian Scalco (Huracán), Agustín Reule (Bella Vista), Lucas Vogel (Bella Vista), Alejo Delmiro (La Armonía), Lucas Urtizberea (Bella Vista), Lucio Streglio (Sporting) y Luciano Salgado (Sansinena).

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