Los jugadores sancionados por el Tribunal de Penas de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera Divisiones.

Se decidió la suspensión provisoria de Serafino Gregorio Schwab y una pena de cuatro fechas para Lautaro Oviedo (Rosario).

El Tribunal aplicó tres fechas de suspensión para Pablo Berra (Aux. Pacífico C), Rodrigo Carreño (Huracán) y Guillermo Zurita (Sporting) y dos fechas para Tobías Rodríguez (Libertad), Alejo Gil (Comercial), Diego Klein (Sansinena), Erico Walker (Sporting) y Juan Cartes (Comercial).

También sancionó con una fecha a Tomás Becerra (Liniers), Lautaro Pérez (Liniers), Santino Castiglioni (San Francisco), Enzo Rossi (Pacífico BB), Gino Pizzorno (Tiro Federal) y Lionel Nievas (Sporting).

Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de amarillas (5) y se perderán un partido: Emiliano Semper (Sansinena), Brian Scalco (Huracán), Agustín Reule (Bella Vista), Lucas Vogel (Bella Vista), Alejo Delmiro (La Armonía), Lucas Urtizberea (Bella Vista), Lucio Streglio (Sporting) y Luciano Salgado (Sansinena).