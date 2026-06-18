jueves, junio 18, 2026
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Ruta 3: se despistó un auto que manejaba un hombre de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Un auto que conducía un hombre de Bahía Blanca se despistó este jueves en el kilómetro 564 de la ruta 3.

El siniestro involucró un Volkswagen Suran, que conducía Wilson Santa Cruz (39), quien circulaba en sentido Bahía Blanca–Tres Arroyos.

Según manifestó el conductor, el incidente se produjo tras destalonarse una cubierta, situación que atribuyó al mal estado de la calzada.

La FM Manantial informó que “no se registraron personas lesionadas”.

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