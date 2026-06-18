Patricia Bullrich afirmó que Milei “considera que no hay razón” para echar a Adorni

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Javier Milei considera que “no hay razón” para echar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su patrimonio y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.

“El presidente considera que no hay razón, que no mintió o considera que dio una explicación razonable. Nada a cuestionarle al presidente”, resaltó Bullrich en diálogo con la prensa al retirarse del Congreso de la Nación y evitó fijar posición al respecto: “No, yo ya opiné”.

Consultada acerca de si desde el bloque oficialista le están dando tiempo al presidente para que despida a Adorni, Bullrich respondió: “Nosotros no le estamos dando tiempo. Nosotros acá somos minoría, somos 21, entonces no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas”. (Diario Clarín)