Sin comunicación oficial, crece la incertidumbre tras los despidos en Dow

Claudio Murúa, secretario general de la Unión de Jerárquicos Petroquímicos, habló en ContraReloj por De La Bahía, sobre el despido de empleados en empresa Dow y destacó que entre 60 y 70 personas perdieron sus trabajos.

Asimismo, afirmó que aún no hay comunicación formal por parte de la compañía y que dentro de los cesanteado, “hay quienes estaban en relación de dependencia y otros tercerizados con varios años desarollando laboralmente allí”.

“Las reestructuraciones nunca son para sumar, lamentablemente siempre van de la mano de despidos. Cada vez que escuchamos esa palabra quedan personas sin trabajo y se le suman más tareas a quienes quedan en sus puestos, ya que hay que distribuir el trabajo”, sostuvo.