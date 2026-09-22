miércoles, septiembre 23, 2026
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Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino

De La Bahía Noticias

El diseñador, constructor y piloto de automovilismo Tulio Crespi falleció a los 88 años.

El reconocido artesano de la disciplina acumuló más de seis décadas de trayectoria ligada a la fabricación de vehículos de carrera y calle.

En sus comienzos debutó como piloto en 1963 con el monoposto Tulia 1, un auto concebido y fabricado por el propio constructor.

A lo largo de su carrera produjo chasis para categorías como la Fórmula Renault, el Turismo Carretera y el TC2000.

Durante la década de 1980 trasladó la actividad de su empresa a Balcarce por consejo del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. En esa planta fabril confeccionó más de 2.000 automóviles junto a sus hijos.

Su labor más reciente abarcó la fabricación de 22 prototipos de Fórmula 1 destinados a la producción audiovisual Senna.

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