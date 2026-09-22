Susbielles: “La Zona Fría en Bahía no es para calentar las piletas, como dijo Santilli”
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reivindicó este martes el régimen de Zona Fría para la ciudad y rechazó lo que consideró una discriminación, al señalar que el beneficio “nos corresponde por derecho”.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal informó que la sensación térmica era de un grado bajo cero y remarcó: “La Zona Fría en Bahía no es para calentar las piletas, como dijo Santilli. Es para calefaccionarse, cocinar y vivir algo mejor”.
Susbielles acompañó el mensaje con una captura del pronóstico, que indicaba 2 grados de temperatura y una sensación térmica de -1°, con cielo soleado.
“Misma temperatura, mismo régimen. No a la discriminación. Defendamos Bahía”, concluyó.
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