“Muy pocas veces me tocó ver un arbitraje de este tipo y creo que piloteamos en un mar revuelto”

Luego de sufrir la primera derrota en el torneo y de digerir lo que dejó el 1-2 en San Cayetano, Gonzalo Barez habló en Golazo HD analizando el partido de ida, las polémicas arbitrales en contra y el desafío de remontar la serie en casa el próximo domingo.

“Es una sensación rara. Hicimos un partido bueno y dominamos hasta la expulsión de Diego (Romero). Ellos no tuvieron situaciones claras, aunque salimos dormidos en el segundo tiempo y llegamos a estar para el cachetazo”, sostuvo Pancho.

“La verdad es que piloteamos en un mar revuelto. Lo bueno es que no perdimos la cordura y entendimos que quedan 90 minutos en Bahía. No podíamos exponernos más de la cuenta por ir en búsqueda del descuento”, agregó.

“Independiente es un buen rival, ataca con dos extremos y tira centro peligrosos. Te complican, pero no retroceden bien y eso nos permitió llegar 6/7 veces con claridad”, analizó.

Claramente el arbitraje del juez Badano, de Saladillo, perjudicó al Chivo en gran parte del juego de ida.

“En el primer gol nos cobra un foulcito muy raro. Me había pasado muy pocas veces tener un arbitraje de este tipo. Cobró cosas que no son, no midió con la misma vara y no nos dio dos penales. El que cobró, lo hizo porque no le quedaba otra. No digo que el árbitro lo puso Independiente, pero dirigió muy mal. No soy llorón, pero es lo que pasó”, disparó Pancho.

Y cerró: “tengo mucha fe que vamos a hacer un buen partido de vuelta. Tiene que ser una muestra de carácter. No es la muerte de nadie perder un partido; es algo que puede pasar. No tenemos que tenerle miedo a esta derrota y creo que lo podemos dar vuelta”.

