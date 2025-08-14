Nahuel Pennisi destacó la resiliencia de Bahía Blanca tras el temporal de marzo

El músico Nahuel Pennisi destacó la “resiliencia” de Bahía Blanca luego del temporal que devastó al distrito en marzo pasado y remarcó la importancia de valorar el encuentro con otras personas, tal como ocurrió luego de la pandemia.

“Me acuerdo que en el 2021 aparecieron los primeros shows con el distanciamiento social y los teatros estaban a mitad de sala y un protocolo, lo que fue realmente muy conmovedor porque uno valoraba tanto compartir con la gente. Así, algo cotidiano, de todos los días, después se se volvió como un regalo”, remarcó el artista en diálogo con Marta Rodríguez, en el programa Cultura Express, que emite DE LA BAHÍA.

“A veces, cuando pasan estas situaciones, uno termina valorando muchísimo más lo que tiene. Además, la música es un condimento muy especial que llega a lo más profundo porque nos conecta con nosotros mismos, nos emociona, nos da lugar también a reír, a llorar y a manifestarnos”, expresó Pennisi.