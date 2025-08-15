Abren inscripciones para curso gratuito de inglés en Ingeniero White
Se encuentra abierta la inscripción al curso gratuito de inglés, niveles 1 y 2, que se dictará en el Centro de Formación Profesional 401, ubicado en avenida Dasso 3475 de Ingeniero White.
Las clases se desarrollarán los martes y jueves de 9 a 12:30.
La propuesta está destinada a quienes deseen iniciarse o continuar su formación en el idioma.
Los interesados deben presentar fotocopia de DNI y constancia de últimos estudios.
