Abren inscripciones para curso gratuito de inglés en Ingeniero White

Se encuentra abierta la inscripción al curso gratuito de inglés, niveles 1 y 2, que se dictará en el Centro de Formación Profesional 401, ubicado en avenida Dasso 3475 de Ingeniero White.

Las clases se desarrollarán los martes y jueves de 9 a 12:30.

La propuesta está destinada a quienes deseen iniciarse o continuar su formación en el idioma.

Los interesados deben presentar fotocopia de DNI y constancia de últimos estudios.