viernes, agosto 15, 2025
Monte Hermoso será sede de una Feria de Emprendedores durante el fin de semana

De La Bahía Noticias

Este fin de semana largo, Monte Hermoso será sede de una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos.

La cita será el viernes 15 y sábado 16 de agosto, desde las 15, en Faro Recalada 261.

Los visitantes podrán recorrer un paseo lleno de color, creatividad y producción artesanal, además de apoyar al talento local.

La propuesta invita a disfrutar de productos únicos en un ambiente ideal para toda la familia, organizado por la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Producción de Monte Hermoso.

