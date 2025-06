Netflix eliminará más de 20 juegos móviles en julio

Netflix va a eliminar más de 20 títulos en julio de su división de videojuegos, Netflix Juegos, entre los que se incluyen Hades, LEGO Legacy y la saga de Monument Valley, lo que supone casi el 20 por ciento de su catálogo.

La plataforma de ‘streaming’ ya anunció en febrero eliminaciones en Netflix Juegos, así como una serie de cancelaciones de varios lanzamientos y proyectos planificados por parte de la compañía en el sector de los videojuegos.

En este sentido, el próximo julio seguirá recortando y eliminará casi el 20 por ciento del catálogo que ofrece en Netflix Juegos, lo que supone 22 de juegos, según ha recogido el portal especializado What’s on Netflix.

Entre estos títulos se encuentran Hades, LEGO Legacy y la saga de Monument Valley, mientras que también saldrán de la plataforma otros como Battleship, Braid: Anniversary Edition y Carmen Sandiego.

A esta lista se suman CoComelon: Play with JJ, Death’s Door, Diner Out: Merge Cafe, Dumb Ways to Die y Ghost Detective. Por su parte, Katana ZERO también dejará de formar parte del catálogo de la plataforma, así como Ludo King, Rainwob Six: SMOL, Raji: An Ancient Epic, SpongeBob: Bubble Pop F.U.N..

Asimismo, TED Tumblewords, la saga de Golden Idol y Vineyard Valley también dejarán de estar disponibles a partir de julio en Netflix Games.

Los usuarios perderán el acceso a estos juegos a partir del 15 de julio, aunque algunos se retirarán antes, como es el caso de Hades, que dejará de estar disponible el 1 de julio.

Netflix no tiene previsto dejar de invertir en su plataforma de videojuegos, pero sus esfuerzos se van a centrar en el campo de ‘streaming’, según han confirmado fuentes de la compañía a What’s on Netflix.

Estas mismas fuentes han explicado al medio citado que se seguirán lanzando juegos para móviles, pero a un ritmo más lento que antes, enfocándose en los géneros que puedan funcionar bien. Del mismo modo, próximamente se espera que se unan al catálogo de Netflix títulos como WWE 2K o Spirit Crossing, así como el presentado recientemente Netflix Puzzled.

En esta línea, Netflix decidió cerrar su estudio de videojuegos AAA Team Blue, situado en Los Ángeles (Estados Unidos), el pasado mes de octubre sin haber lanzado un título, lo que ya reflejó las dificultades de la compañía para expandirse más allá de su plataforma de ‘streaming’. (EuropaPress)